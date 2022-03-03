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Четверг, 3 марта 2022, 14:07 мск

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Украинское консульство в Екатеринбурге спустило флаг и выехало через Казахстан

Украинское консульство в Екатеринбурге прекратило свою деятельность, дипломаты уже покинули Россию, украинский флаг со здания консульства снят, хотя информационная табличка еще осталась.

«Мы получили официальную ноту о том, что деятельность украинского консульства прекращена. Сегодня утром транспортные средства дипломатической миссии выдвинулись в сторону казахстанской границы, в направлении Троицка. По нашим данным, они уже находятся на территории Казахстана. Деятельность консульства Украины в Екатеринбурге прекращена по их инициативе», – заявил «Новому Дню» представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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