Полиция посоветовала гражданам «воздержаться от посещения районов», где планируются несанкционированные акции

МВД России выпустило предупреждение об ответственности граждан за участие в несанкционированных акциях протеста, запланированных на 6 марта.

«Все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности. Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом. МВД России призывает граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несанкционированных публичных мероприятий, воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения акций, предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых, несовершеннолетних детей», – говорится в сообщении силового ведомства.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что в ряде регионов России 6 марта планируются антивоенные митинги. Акции не согласованы с властями.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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