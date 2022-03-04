В «Микрохирургии глаза» рассказали об осложнениях после ковида

У людей, переболевших коронавирусом, действительно могут возникать серьезные осложнения в виде глазных заболеваний. Об этом заявила, отвечая на вопрос РИА «Новый День», заведующая отделением функциональной диагностики и лечебного контроля Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Ольга Сафонова.

«Точной статистики у нас, конечно же, нет, но мы однозначно в своей практике сталкиваемся с осложнениями после ковида. Это различные сосудистые патологии глаз, связанные с тем, что на фоне ковида меняется состояние сердечно-сосудистой системы, это различные воспалительные заболевания глаз, поэтому да, мы занимаемся такими осложнениями», – рассказала она.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлом году группа ученых из Турции, Великобритании и Катара выяснила, что коронавирус имеет отложенное влияние на зрение. Чаще всего офтальмологические последствия проявляются у тех, кто заметил неврологические симптомы во время болезни.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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