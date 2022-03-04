AirBnB заявил об уходе из России – пользователям не дают никаких объяснений

В России прекращает работу популярный сервис AirBnB. Об этом заявил его исполнительный директор Брайан Чески в Твиттере. При этом пользователям не предоставляют никакой информации о том, как быть с уже оформленными и оплаченными бронированиями. AirBnB – это посредник между владельцами квартир и домов и путешественниками, которые не хотят останавливаться в отеле или гостинице. При бронировании места для проживания клиент оплачивает практически всю сумму сразу, однако хозяин жилья не получает ее в момент, это происходит уже после заселения. По правилам AirBnB бесплатная отмена возможна в течение 48 часов, а затем аннулировать бронирование не получится. Выходит, что пользователи, забронировавшие себе жильё заранее, сейчас оказались в странной ситуации.

«У меня поездка на апрель намечена, сумма немаленькая – больше 100 тысяч. Что будет с деньгами, если сервис уходит из России, непонятно. С хозяйкой списались, она сказала, квартира, если что, за нами, она не будет искать других жильцов, даже если AirBnB перестанет работать, но оплату-то все равно попросили. А как мне вернуть деньги? Это вопрос, на который пока нет ответа», – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Екатерина.

По словам девушки, дозвониться до горячей линии AirBnB не удалось. «Повисела на трубке около часа, но никто так и не ответил. Говорят, что специалист освободится через пять минут, а по факту, кажется, там уже никого нет, – говорит клиент сервиса. – Я сначала думала, что это же международный сервис, они не могут просто так взять и бросить своих клиентов. Но после того, как немцы просто забрали у Усманова яхту, думаю, на порядочность не приходится рассчитывать».

Екатеринбург, Елена Сычёва

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