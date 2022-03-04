В Свердловской области выявлено 4785 новых случаев Covid-19

За сутки в Свердловской области подтверждено еще 4785 новых случаев заболевания Covid-19, в том числе в Екатеринбурге – 1328. С начала пандемии зафиксировано 369 719 случаев.

Как сообщает региональный оперштаб, состояние 587 госпитализированных оценивается как тяжелое, 299 из них находятся в реанимации, в том числе 227 – на аппаратах ИВЛ. Госпитализированных в состоянии средней тяжести – 4026. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно. За сутки выписано 2513 человек, всего – 225 112.

Зарегистрировано 15 случаев смерти больных Covid-19, всего – 10 329.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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