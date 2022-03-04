В Екатеринбурге и области завтра ожидаются сильные снегопады и похолодание

МЧС предупреждает о снегопадах, надвигающихся на Свердловскую область. 5 марта ожидаются метели и резкое похолодание. На дорогах возможны заносы и образование наледи.

«Непогода способствует ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности», – говорится в сообщении.

Пешеходам рекомендуют обходить шаткие строения, не ходить под крышами, линиями электропередачи и так далее. Автомобилистов просят быть внимательными, в случае попадания в снегопад остановиться, съехать на обочину и включить аварийку.

По данным свердловского Гидрометцентра, завтра в течение дня похолодает до -10 градусов. В ночь с 5 на 6 марта ожидается -9 …-14, на севере – до -23 °C. Днем 6 и 7 марта тоже будет холодно.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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