Депутат призвал уральцев игнорировать фейковые сайты «поиска военнослужащих» на Украине

Екатеринбургский депутат Сергей Воронин рассказал, почему нельзя заходить на сайты, предлагающие «помочь узнать судьбу» российских военнослужащих на территории Украины. Как правило, на этих ресурсах содержится «пошаговая инструкция» для семей военных, желающих получить информацию о родных. Пользователей просят зарегистрироваться и ввести персональные данные, чтобы узнать, где находится военнослужащий.

«Такие сайты предлагают заполнить вам анкету, в которой вы указываете ФИО близкого человека, которого вы хотите найти, воинскую часть, в которой он проходит службу, свои контактные данные и тому подобное. Передав эту информацию, вы помогаете СБУ сформировать базу данных не только о ваших родных, но и о составе группировки. Для граждан нашей страны работа с этими ресурсами опасна, так как таким образом вы передаете свои персональные данные сотрудникам спецслужб государства, которое считает, что ведет с нами войну. И не исключено, что вам будут поступать звонки и обращения с угрозами, с требованиями денег для «выкупа» военнослужащего или «остановить своих близких». Кроме того, личные данные военнослужащих могут распространяться среди группировки ВС РФ, что деморализует наших военнослужащих: у них возникнет чувство наличия предательства со стороны руководства страны и командования.

Не поддавайтесь панике и не передавайте никаких своих персональных данных, тем более о военнослужащих, принимающих участие в спецоперации», – предупредил Воронин.

Депутат также заявил, что со стороны Украины ведется информационная война. Поэтому информацию нужно проверять только по линии Министерства обороны РФ. «Самый достоверный источник – это когда ваш близкий позвонит сам или вернется домой. Обо всех остальных обстоятельствах вас официально уведомят, с документальным подтверждением.

Если вам позвонят с мест проведения спецоперации, уточните у позвонившего сведения, которые можете знать только вы и он», – посоветовал Сергей Воронин.

Он также объяснил, почему сообщения о большом количестве пленных российских военных могут не соответствовать действительности. «В Министерстве обороны существует такая практика: если военнослужащего в какой-то момент не оказалось в строю в ходе выполнения боевой задачи, то его не записывают сразу в пленные. Сначала указывают, что он пропал без вести до выяснения обстоятельств (какими могут быть подтверждение факта гибели, нахождения в плену или возвращение в строй). Бывают случаи, когда солдата все уже «похоронили», а он выходит из окружения живым и здоровым. Будьте бдительны, это уже даже не телефонное мошенничество, это гораздо хуже», – отметил депутат.

В прошлом Сергей Воронин проходил службу в Дальневосточном, Северо-Кавказском, Приволжско-Уральском военных округах в должностях командира взвода, роты, батальона. С января по май 1995 года и с августа 1999 по март 2002 года он принимал участие в боевых действиях в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе. Удостоен звания «Герой России».

Екатеринбург, Тамара Барабанова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»