Екатеринбург встал в 9-балльные пробки (ФОТО)

В Екатеринбург вернулись пробки. По данным сервиса «Яндекса», сейчас дорожные заторы оцениваются в 9 баллов.

Наиболее трудная ситуация сложилась в Юго-Западном районе. Как сообщают очевидцы, на улице Амундсена не работают светофоры, а движение транспорта регулирует сотрудник ГИБДД.

Огромное скопление машин наблюдается на участке от Московской до Объездной. Многие автомобилисты уже час стоят в этом заторе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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