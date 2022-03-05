В Североуральске под тяжестью снега рухнула крыша бассейна «Нептун»

Крыша бассейна «Нептун» в Североуральске обвалилась под тяжестью снега. К счастью, никто не пострадал. Бассейн сейчас закрыт.

Как рассказывают жители города, в этом году снег в Североуральске чистят очень плохо. «Мы постоянно оставляем заявки, чтобы почистили во дворах, с крыш убрали. Сосульки висят, дети под ними ходят. Но ничего не делается», – жалуются жители в соцсетях Североуральска.

Кровля бассейна «Нептун», не выдержав тяжести скопившегося за зиму снега, обрушилась 4 марта. Кусками кровли повредило окна и входную конструкцию здания. Огромные булыжники завалили все крыльцо, частично выбиты двери.

Информацию подтверждают в мэрии Североуральска. «Из-за большого количества скопившегося снега произошло обрушение крыши бассейна «Нептун». Пострадавших нет. В настоящее время бассейн не работает. Специалисты будут разбираться в сложившейся ситуации», – сообщили в горадминистрации.

Североуральск, Анастасия Истомина

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