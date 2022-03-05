Свердловская область не направляла медиков на Украину

Свердловская область не отправляла врачей-волонтеров на Украину. Об этом заявил сегодня на брифинге замгубернатора Павел Креков.

«Не могу сказать о частных клиниках. Но организованных выездов не было. Заявок и просьб – тоже не было», – сказал чиновник.

Креков также прокомментировал обмен информацией между российскими и зарубежными врачами в условиях санкций: «Мы живем в информационном обществе, в одном информационном пространстве, которое сложно ограничить. Продолжается информационный обмен. Активно работаем с китайскими и индийскими врачами, которые сегодня являются авангардом медицины. Если кто-то думает, что американские и британские врачи являются авангардом, он ошибается. Более того – многие разработки принадлежат нашим, российским, медикам».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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