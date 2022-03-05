Павел Креков: «У привитых «Спутником М» подростков не было осложнений»

В Свердловской области продолжится вакцинация подростков от коронавируса. В ближайшие дни ожидается новая партия вакцины «Спутник М», сообщил на брифинге вице-губернатор Павел Креков. По его словам, задержка поставки может быть связана с тем, что детская вакцина проходит тщательную технологическую проверку.

«Мы готовимся принять новую партию. В образовательных учреждениях могут собирать согласия родителей. За два дня уже собрано более 12 тысяч родительских согласий на прививку ребенка. Думаю, новая партия «Спутника М» будет израсходована достаточно быстро. Что касается тех, кто был вакцинирован первой партией, то никаких осложнений у детей не было», – прокомментировал чиновник.

Павел Креков также подчеркнул, что в Свердловской области в прививочных пунктах отдается предпочтение вакцине «Спутник», а не «Спутник Лайт». Так как именно двухкомпонентный препарат является наиболее эффективным против штаммов «омикрон» и «дельта».

«Для нас важна профилактика. Поэтому мы придерживаемся тактики сохранения ограничительных мер и не торопимся с их отменой. Нам бы хотелось войти в долгосрочное снижение заболеваемости. В регионе продолжается вакцинация, в том числе повторная. Вчера прививки поставили 6 тысяч человек. Хотелось бы больше, но зато есть стабильный поток каждый день. В Свердловской области стало меньше очаговых вспышек Covid-19 – это, в том числе, результат массовой вакцинации», – отметил вице-губернатор.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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