В Свердловской области 567 пациентов с коронавирусом – в тяжелом состоянии

На Среднем Урале в течение недели остается стабильным уровень заболеваемости Covid-19. За минувшие сутки в регионе выявлено 4802 новых случаев (в Екатеринбурге +1408 случаев). Оперштаб подтвердил еще 12 смертей пациентов с коронавирусом. Общее число жертв болезни в Свердловской области – 10 341 человек.

По данным оперштаба, в тяжелом состоянии находятся 567 пациентов, из них 225 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести госпитализированы 3915 человек. Остальные заболевшие лечатся амбулаторно. За сутки врачи выписали 2874 свердловчан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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