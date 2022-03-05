На трассе Пермь – Екатеринбург «Камри» протаранила «Ладу» (ФОТО)

В Свердловской области на трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись «Тойота Камри» и отечественная легковушка. Водитель последней погиб на месте.

Сегодня на 323-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург случилось ДТП. 54-летний водитель «Тойота Камри» вылетел на встречку и врезался в «Ладу Гранту», управлявший ей уроженец Киргизии 1998 года рождения погиб на месте. Виновник аварии доставлен в городскую больницу Первоуральска в тяжелом состоянии, туда же направили и его пассажирку – 16-летнюю девушку.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области, причины, по которым водитель с 30-летним стажем вылетел на встречную полосу, пока не установлены. Дорожные условия признаны удовлетворительными.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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