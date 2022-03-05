Подарок женщинам – вареные раки. С каким настроением екатеринбуржцы готовятся отмечать 8 Марта

Екатеринбуржцы не настроены отмечать 8 Марта, у агентств, организующих праздники, практически нет заказов. Из необычных подарков – вареные раки и мытье холодильника от профессиональной уборщицы.

Как сообщила «Новому Дню» сотрудница праздничного агентства «Обостряй чувства» Валерия, екатеринбуржцы не настроены праздновать 8 Марта, в отличие от 14 и 23 Февраля. «У нас есть свои постоянные клиенты, и даже они в этом году отказались от праздника. Все понятно, на самом деле, нет сейчас настроения. Один из клиентов отказался от пышного свидания, потому что его девушка не сможет снимать это в инстаграм, так как ее завалят оскорблениями», – рассказала «Новому Дню» Валерия.

В интернете в целом не ощущается праздничного настроя. Практически нет рекламы цветочных магазинов, ресторанов и подарков, в социальных сетях почти не выкладывают мемы и забавные истории, связанные с 8 Марта.

Тем не менее сайт «Авито» пополнился предложениями необычных подарков. К примеру, продавец Павел выложил объявление «Вареные раки в банке на 8 марта», цена вопроса – 1290 рублей. «Раки в банке! Да-да, мужчины, это только кажется, что женщины их не любят – они просто оставляют все самое вкусное вам», – написано в объявлении.

Также свои услуги предлагают уборщицы, правда, теперь с пометкой «к 8 марта». «Уборка к 8 марта, мойка холодильника – в подарок, 50 рублей за квадратный метр», – пишет продавец Оксана.

Также на «Авито» выложено множество объявлений о продаже животных «к 8 марта». При этом один из продавцов продает за 5000 взрослого кота, который не прижился дома.

Кроме того, продавцы предлагают купить в подарок своим любимым грелку на чайник, подсвечник в виде рыцаря с копьем, шоколад различной формы и многое другое.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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