На Урале начался сезон орнитологических экскурсий

На следующей неделе в Свердловской области начнется сезон экскурсий и прогулок для любителей птиц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 7 марта в 10:00 состоится орнитологическая экскурсия в парк Маяковского, которую проведет популяризатор бердвотчинга Нина Садыкова. В тот же день в 10:00 в Нижнем Тагиле пройдет экскурсия «В поисках водяного воробья», автор – Дарья Орлова. В четверг, 10 марта, в 9:00 состоится «Утренняя птицетерапия» в Харитоновском парке Екатеринбурга.

Нина Садыкова рассказала «Новому Дню», что птицы, зимующие на Урале, уже вовсю поют, а врановые начали строить гнезда. «В апреле начнется массовый прилет, в мае – сплошное пение и гнездование, в июне – выкармливание птенцов, в июле – завершение гнездовых забот и начало предосеннего нагула и кочевок. На экскурсиях все это время будет интересно и все время немного по-разному», – пояснила она.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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