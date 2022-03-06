На трех трассах Свердловской области ограничили движение из-за снегопада

На автодорогах Екатеринбург – Реж – Алапаевск, Николо-Павловское – Алапаевск и Нижняя Салда – Алапаевск ограничено движение грузового и общественного транспорта из-за неблагоприятных погодных условий.

На Среднем Урале сильный снегопад, поэтому проезд стал небезопасен.

Ограничения введены со 106 по 145 километр трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск, с 69 по 112 километр дороги Николо-Павловское – Алапаевск и с 25 по 79 километр Нижняя Салда – Алапаевск.

Наряды ГИБДД продолжают патрулировать трассы в усиленном режиме.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД, водителям следует ездить на пониженной скорости, особенно при движении по мостам, путепроводам, эстакадам, так как именно в этих местах на проезжей части вероятно образование наледи. При проезде перекрестков, пешеходных переходов, дворовых территорий и остановок общественного транспорта, где ледяной накат образуется вследствие постоянных торможений, водителям следует быть готовыми остановиться в случае появления пешеходов и других транспортных средств.

Сейчас автомобилистам необходимо отказаться от дальних поездок, перенести их на более благоприятное время.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции, а также по телефону 112.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»