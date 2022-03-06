За сутки произошло 15 ДТП, в них погибло семь человек

За вчерашний день в Свердловской области зарегистрировано 15 ДТП. В результате них погибли семь человек, а 25 получили травмы. Одна из причин – неудовлетворительные погодные условия. Вчера и сегодня на Среднем Урале сильные снегопады.

В результате ДТП минувшей ночью на 285 км автодороги Екатеринбург-Тюмень погибли два человека: 17-летняя девушка и 35-летний водитель, который на машине «Джили» выехал на обгон на полосу встречного движения, из-за метели не заметил КамАЗ и врезался в него. Погибшие ехали в сторону Екатеринбурга из Тюмени. Другие два пассажира автомобиля «Джили» – это 32-летний мужчина и женщина 35-ти лет, получили серьезные травмы, они госпитализированы. Водитель КамАЗа не пострадал.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель и пассажир переднего сидения автомашины «Джили» были пристегнуты ремнями безопасности, пассажиры заднего сидения – 17-летняя девочка и ее 35-летняя тетя пристегнуты не были. Водитель имел стаж вождения 17 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался один раз.

Известно, что 17-летняя девушка приехала к своей тете в Тюмень из ХМАО. В машине «Джили» обнаружены походные вещи, возможно компания поехала на отдых.

Водитель грузовой машины пояснил, что ему навстречу двигались два легковых автомобиля. Когда первая автомашина проехала, от нее осталось завихрение снега, водитель начал снижать скорость и увидел, что ему навстречу выехал автомобиль. Он вывернул руль вправо, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Инспекторы ГИБДД выяснили, что водитель КамАЗа был трезв.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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