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Воскресенье, 6 марта 2022, 12:07 мск

Новости Екатеринбург

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В Свердловской области 4776 новых случаев Covid-19

В Свердловской области 4 776 новых случаев заболеваемости Covid-19, из них 1824 – в Екатеринбурге.

545 больных сейчас лежат в больницах региона в тяжелом состоянии, 288 из них находятся в реанимации, а 219 на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести – 3 623 пациента.

Общее количество случаев коронавируса с начала пандемии – 379 297.

За минувшие сутки зарегистрировано 8 смертей от Covid-19, общее число смертельных случаев – 10 349.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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