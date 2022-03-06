В Екатеринбурге проводятся задержания участников несогласованней акции протеста против военной спецоперации по защите ДНР и ЛНР

В Екатеринбурге в 14.00 сегодня должна была начаться несогласованная акция протеста против военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», к обозначенному времени Площадь Труда была оцеплена силовиками, задержания участников несогласованного мероприятия начались почти сразу же. На данный момент задержано более десятка человека. Силовики также проводят разъяснительные мероприятия и поясняют пришедшим на площадь, что им грозит штраф в 250 тысяч рублей.

Отметим, что российская Генпрокуратура накануне выступила с отдельным заявлением о том, что акция протеста против особой военной операции войск РФ является незаконной, и у ее потенциальных участников будут проблемы с законом.

Екатеринбург, Елена Васильева

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