В Екатеринбурге на стройке гастарбайтеры избили крановщика

На стройке в Екатеринбурге рабочие устроили драку.

На площадке по адресу: Амундсена, 125, произошел конфликт между крановщиком и бригадой рабочих. Гастарбайтеры избили крановщика и тот попал в больницу. Другие крановщики сообщают, что подобные конфликты происходят постоянно. Пострадавший утверждает, что угрозы в его сторону от работников стройки из Таджикистана поступали регулярно.

Как передает телеграм-канал «Академический Екатеринбург», несколько дней назад эта же бригада рабочих начала конфликтовать с электриками, которые обслуживали кран на объекте, дело также дошло до драки.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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