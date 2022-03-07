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Понедельник, 7 марта 2022, 10:17 мск

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7 и 8 марта в Свердловской области не будут работать пункты вакцинации

На сегодня и завтра на Среднем Урале в пунктах вакцинации против Covid-19 объявлены выходные.

Как сообщает региональный оперштаб, мобильные пункты вакцинации приостановят работу 7 и 8 марта, так как их сотрудники нуждаются в отдыхе.

«Выездные пункты вакцинации целый год работали в очень напряженном режиме, практически без перерывов на выходные и праздничные дни. Жителям, желающим сделать прививку против Covid-19, нужно учитывать изменения в графике», – отметил главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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