На Уралмаше прорвало трубу с холодной водой

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга произошла коммунальная авария, жители остались без холодной воды.
На перекрестке улиц Калинина и Индустрии лопнула труба с холодной водой. Как утверждают очевидцы, затопило улицы и проезжую часть.
Сейчас перекрыли водопровод, поэтому в домах на улицах Калинина, Индустрии и Ильича нет воды. На месте работают две ремонтных бригады.
Екатеринбург, Мария Зыкова
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