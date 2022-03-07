На Уралмаше прорвало трубу с холодной водой

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга произошла коммунальная авария, жители остались без холодной воды.

На перекрестке улиц Калинина и Индустрии лопнула труба с холодной водой. Как утверждают очевидцы, затопило улицы и проезжую часть.

Сейчас перекрыли водопровод, поэтому в домах на улицах Калинина, Индустрии и Ильича нет воды. На месте работают две ремонтных бригады.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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