В Свердловской области 4744 новых случая Covid-19

В Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 4744 случая Covid-19, из них 1653 в Екатеринбурге.

516 больных сейчас находятся в состоянии средней тяжести, 273 из них лежат в реанимации, в том числе 208 – на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести 3487 свердловчан.

В регионе за сутки зарегистрировано 9 случаев смерти, а всего с начала пандемии умерли 10 358 ковидных пациентов.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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