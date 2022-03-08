В Свердловской области 4682 новых случая коронавируса

За последние сутки на Среднем Урале выявлено 4682 случая Covid-19 и 10 смертей от вируса. Уровень заболеваемости почти не меняется вторую неделю.

По данным регионального оперштаба, 497 пациентов – в тяжелом состоянии, из них в реанимации 266 человек, на ИВЛ – 199. В состоянии средней тяжести еще 3451 пациент.

За сутки от коронавируса умерли 10 человек, с начала пандемии – 10 370.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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