В онлайн-магазинах активизировались мошенники: вместо дорогой техники присылают игрушки за 100 рублей

На фоне повышенного спроса на технику в интернете активизировались мошенники, которые под видом дорогих товаров продают безделушки, либо списывают деньги, но товар вообще не доставляют. Эксперты советуют внимательно изучать сайты продавцов, прежде чем делать заказ. Но это не всегда помогает.

Жительница Екатеринбурга Ольга столкнулась с мошенниками, заказав товар на популярном и, казалось бы, надежном маркет-плейсе «Яндекс.Маркет».

«Я выбирала наушники на день рождения мужу. «Яндекс.Маркет» выбрала даже не потому, что цена там была ниже, а потому, что только там была в наличии именно та модель, которую мне хотелось. Цена у продавца была средняя по рынку, на «Яндекс.Маркете» я раньше заказы делала, все было хорошо. Тем сильнее был мой шок, когда 7 марта мне вместо наушников за 5000 рублей привезли китайскую игрушечную машинку, цена которой максимум 100 рублей, – рассказала екатеринбурженка «Новому Дню». – Я потом почитала истории, как у «Яндекса» вскрывают коробки, меняют товар. Но в моем случае даже коробка была маленькая, в нее явно не поместились бы объемные накладные наушники, то есть продавец изначально был настроен на обман и не собирался даже отправлять мне наушники. И, кстати, машинка была даже не новая – ей очевидно до этого пользовались».

К счастью, «Яндекс.Маркет» при оформлении возврата товара вернул Ольге деньги. Но подобных историй о неудачных онлайн-покупках все больше на сайтах отзывов. Люди сообщают, что им бесконечно переносят дату доставки (например, в Ozon), а затем вообще отменяют заказ. При попытке заказать повторно высвечивается другая цена – более высокая. Также екатеринбуржцы жалуются, что попадаются на уловки: при покупке техники через сайты магазинов у них списывают деньги, а затем выясняется, что это был сайт-клон, который создали мошенники.

Эксперты Роскачества подтверждают, что случаи мошенничества на онлайн-рынке бытовой техники участились.

«В сети значительно возросло количество фейковых сайтов, предлагающих купить технику по старым ценам или с существенной скидкой. Причем чаще всего сайты мошенников максимально похожи на реальные и тем самым дополнительно вводят пользователей в заблуждение, – говорят специалисты Роскачества. – Так как в поисковых системах такие сайты обычно быстро блокируются или уезжают с первых страниц в «хвост» из-за рекламы легальных ретейлеров, их основной канал распространения – ссылки в мессенджерах и группы в социальных сетях, где пользователя мотивируют кликнуть обещания суперскидок, низких цен и ассортимента товаров с «прежним» ценником».

Чтобы не попасть на мошенников, Центр цифровой экспертизы Роскачества советует не переходить по ссылкам, которые вам приходят в мессенджеры или на почту. Искать нужный товар нужно на сайтах проверенных интернет-магазинов. Если цена на определенный товар намного ниже, чем в среднем по рынку, лучше отказаться от покупки: это наводит на мысли о возможном мошенничестве.

«Проверяйте реквизиты интернет-магазина перед покупкой. На мошеннических сайтах чаще всего размещены реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька, и, соответственно, покупать что-либо на таком сайте крайне не рекомендуется. Проверьте дату создания сайта через сервис WhoIs. Это интернет-сервис для поиска информации о сайте и проверки данных о доменном имени. Если «интернет-магазин» был создан неделю назад, то это, скорее всего, клон официального сайта. Также проверяйте написание названия сайта в адресной строке. Мошенники могут использовать похожие названия, которые будут отличаться одной буквой или цифрой, или другую доменную зону (например, bu вместо ru)», – советуют в Роскачестве.

Также для онлайн-покупок советуют завести отдельную карту, на которой не должно храниться много денег.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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