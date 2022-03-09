В Екатеринбурге морозы отступят к выходным

Зимняя морозная погода сохранится в Екатеринбурге до конца короткой рабочей недели. Уже в выходные начнется потепление, обещают метеорологи.

С 9 по 11 марта по ночам будет все так же морозно: температура воздуха опустится до -24…-26 градусов. Днем воздух будет прогреваться до -15 °C. В выходные дни, 12 и 13 марта, по ночам будет по-прежнему холодно: -20…-25 °C, днем потеплеет до -10. На следующей неделе погода смягчится, а температура воздуха будет стремиться к нулевой отметке.

Метеорологи отмечают контрастное начало марта в Екатеринбурге в этом году. Самым теплым днем (+4,7 градусов) стало 3 марта, а самым холодным – 7 марта, когда температура опустилась до -20,6 °C.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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