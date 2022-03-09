Над Екатеринбургом висит белая дымка, это связано с отсутствием ветра

Над Екатеринбургом нависла плотная пелена. С утра город словно окутало смогом. Однако вызвано данное явление не пожарами, а безветрием.

Как сообщила «Новому Дню» главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко, дымка над городом связана с морозами и отсутствием ветра.

«У нас, во-первых, естественная дымка из-за морозов. А во-вторых, сейчас устойчивая погода, дымка вызвана скоплением примесей в приземном слое воздуха. Пока это не пройдет, ситуация устойчивая до 12-13-го, может быть, до 14 числа. Сейчас у нас антициклон, слабый ветер, устойчивая атмосфера», – пояснила Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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