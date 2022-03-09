Пришли на спектакль, а его нет. В Екатеринбурге внезапно отменили постановку с Чулпан Хаматовой

В Екатеринбурге отменили спектакль московского театра, но зрители узнали об этом только когда пришли на него – их об отмене не предупредили.

В праздничные дни во Дворец молодежи Екатеринбурга должен был приехать московский театр «Современник» с постановкой «Утровечер». Однако спектакль с участием Чулпан Хаматовой показан не был – как сообщила «Новому Дню» одна из несостоявшихся зрительниц, об отмене она узнала только тогда, когда пришла во Дворец молодежи.

«Мы приехали на спектакль из Каменска-Уральского, специально заранее покупали билеты, отдали 15 тысяч на троих. Пришли во Дворец молодежи, а прямо там уже по факту нам говорят, что спектакля не будет, потому что Чулпан Хаматова резко заболела короной, – рассказала «Новому Дню» жительница Каменска-Уральского Дарья Тимофеева. – Сказали, что будет другая постановка, вроде, какой-то спектакль Александровой и Дранги, но мы не остались. Я просто не понимаю, почему нельзя было написать на почту? Да хоть за пару часов? Обычно всегда так делали, мы приехали специально из другого города, предварительно заплатили немаленькие для нас деньги. У меня и другие планы были на этот день, но я выбрала спектакль».

Дарья также сообщила, что деньги ей предложили вернуть только одним путем: подать заявление, на рассмотрение которого может уйти полгода. Либо выбрать любой другой спектакль, который пройдет во Дворце молодежи.

«Был вариант либо сдавать билет через электронное заявление, я так попала в пандемию, когда деньги за отмененные мероприятия через полгода только возвращали. Либо можно было поменять билет на другой в похожей ценовой категории на спектакль, который приезжает во Дворец молодежи. Это все крайне ненадежно выглядит, но я решила так поступить с Безруковым – с «Дядей Ваней», который приезжает 8-9 июня. Но до этого времени еще дожить надо, я вообще не представляю, что нас дальше ждет, но выбрала для себя этот вариант, – пояснила «Новому Дню» Дарья. – А вообще, я не понимаю, почему я должна этим заниматься. Они отменили спектакль, причем так некрасиво, а я должна менять билеты, писать заявления? Не уверена, что отмена была из-за болезни, Чулпан Хаматова активно высказывалась в сети. Я здесь ничего говорить не буду, но ведь можно было хотя бы предупредить, когда стало известно!»

«Новый День» обратился в администрацию Дворца молодежи с вопросом, почему зрителей не предупредили об отмене спектакля заранее. В администрации нам пояснили, что всё неожиданно отменили организаторы, а Дворец молодежи лишь предоставил площадку для проведения.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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