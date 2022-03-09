За год в УрФО изъято 6 млн фальшивых рублей, в основном – 5-тысячными купюрами

В 2021 году на территории УрФО было изъято 1,4 тысячи фальшивых банкнот на общую сумму 6 млн рублей. Чаще всего злоумышленники подделывают самые крупные купюры – 5-тысячные (84% от всех подделок), сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Больше всего фальшивок – 678 банкнот – выявили в банковской системе Свердловской области. В Челябинской и Тюменской (с округами) областях изъяты 434 и 241 банкнота. При этом во всех регионах количество поддельных денежных знаков в сравнении с 2020 годом снизилось примерно на 40%.

А вот иностранную валюту стали подделывать примерно на треть чаще по сравнению с 2020 годом. Как правило, это доллары США, реже – евро. Больше всего таких подделок было обнаружено в Свердловской области – 40 банкнот. Единственный регион УрФО, где поддельная валюта в 2021 году не встречалась, это Курганская область.

«Современные российские банкноты технически хорошо защищены от подделок: на каждой из них предусмотрено не менее 15 защитных признаков, которые можно обнаружить в различных условиях: на просвет, на ощупь, под лупой, в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах», – подчеркнул начальник Управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев. Например, на пятитысячных купюрах на просвет видны водяные знаки, на ощупь чувствуется повышенный рельеф цифры «5000», а при наклоне банкноты цвет герба города Хабаровска меняется с малинового до золотисто-зеленого.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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