Свердловская область готовится к паводкам, закуплено более 10 тонн продовольствия

Средний Урал начал готовиться к весеннему половодью. Власти контролируют наполнение водохранилищ, расположенных в бассейнах рек, и их режимы сработки. В муниципалитетах уточняют списки семей, которые проживают в зонах возможных подтоплений, для них уже организуют необходимый запас продовольствия.

Областная противопаводковая подкомиссия на первом заседании оценила готовность поселений западного управленческого округа к половодью. «Общий объем запасов продовольствия на период прохождения паводка в этих населенных пунктах составит 10,7 тонны, при необходимости запасы продовольствия могут быть увеличены», – сообщил представитель минагрокомплекса и потребительского рынка Свердловской области Юрий Хорошавин.

По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в марте ожидается в пределах нормы, а вот осадков будет больше, чем обычно.

«При данных погодных условиях максимальный уровень воды в период весеннего половодья будет находиться в пределах средних многолетних значений. Вероятность превышения уровня воды нормальных величин существует только в случае большого количества осадков в марте – апреле», – отметила представитель Уральского УГМС Галина Сердюк.

Напомним, по территории Свердловской области протекает 18 414 рек общей протяженностью более 68 тысяч километров. Всего в области 14 районов, наиболее подверженных паводкам, им уделяется особое внимание.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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