Россельхозбанк обещает сохранить льготное кредитование для аграриев

Льготное кредитование сезонных работ в агропромышленном комплексе сохранится, несмотря на повышение ключевой ставки до 20%.

Об этом сообщила «Новому Дню» директор Свердловского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Татьяна Шилова. «Несмотря на повышение ключевой ставки до 20%, Россельхозбанк обеспечит льготное кредитование сезонных работ в АПК на прежних льготных условиях – не выше 5%. Россельхозбанк работает в штатном режиме и продолжает финансировать сезонно-полевые работы аграриев, выдавая краткосрочные кредиты, в том числе и по льготной ставке в соответствии с постановлением правительства № 1528», – заявила Шилова.

Она также добавила, что в основном аграрии берут комплексные кредиты на приобретение горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, запчастей, кормов и т. д., однако банк предлагает разные продукты, в том числе целевые на определенные работы или отдельные займы для растениеводческих и животноводческих хозяйств.

Как уже сообщал «Новый День», в связи с последними событиями в мире свердловские аграрии испытывают неуверенность в завтрашнем дне: дорожают семена, запчасти для техники, удобрения и т.д. Эту тему подняли депутаты заксо на заседании 1 марта. По данным агентства, на следующей неделе состоится заседание профильного комитета заксо с участием представителей министерства АПК Свердловской области, чтобы обсудить возможные меры поддержки сельского хозяйства в регионе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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