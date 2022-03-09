Челябинку и удмуртку задержали за дебош на вывозном рейсе Хургада – Екатеринбург

В екатеринбургском аэропорту Кольцово вывозной рейс из Хургады пришлось встречать сотрудникам линейного отдела МВД России – из-за двух пассажирок, которые устроили дебош на борту самолета. Две 23-летние девушки, одна – из Челябинска, а другая из Удмуртии, – напились и курили прямо в салоне, на замечания бортпроводников реагировали нецензурной бранью.

«Для установления всех обстоятельств происшествия правонарушительницы были доставлены в дежурную часть линейного отдела. В настоящее время в отношении злоумышленниц составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1, ч.1 статьи 6.24, части 1 статьи 11.17 КоАП РФ», – сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Екатеринбург, Елена Сычева

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