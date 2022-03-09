Титул «Зоомисс-2022» получила пума Юта (ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбургском зоопарке подвели итоги ежегодного конкурса «Зоомисс». В этом году организаторы решили, что участвовать в нем будут представители кошачьих: пума Юта, камышовая кошка Кнопа, рысь Милаша и ягуарунди Адэль. Победительницей стала Юта.

Зоомисс-2022

Как рассказала «Новому Дню» пресс-секретарь зоопарка Екатерина Уварова, пума Юта родилась весной 2008 года в Пермском зоопарке и в годовалом возрасте приехала в Екатеринбургский зоопарк в пару к молодому самцу Севену. В течение года Юта и Севен живут в разных вольерах и встречаются только весной, в период размножения. Сейчас пока еще прохладно, но скоро потеплеет, и Юта начнет громко зазывать своего партнера в гости. «Звук довольно громкий, некоторые посетители даже пугаются. Но это просто зов любви», – пояснила Екатерина.

У Юты и Севена за эти годы родилось уже более 20 котят. Пумята рождаются пятнистыми, но постепенно пятнышки пропадают, и взрослая пума становится однотонно-коричневой. Латинское название вида – Puma concolor, что переводится с латыни как «пума одноцветная».

Пума – американская кошка. Исторически ее ареал был самым обширным среди всех наземных млекопитающих Америки. Область распространения этого вида простиралась от юга Патагонии до юго-востока Аляски. В настоящее время на территории Северной Америки пума сохранилась преимущественно в горах западных районов. В Южной Америке пума распространена почти повсеместно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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