В Екатеринбурге отменили еще два рок-концерта: не приедут русская и итальянская группы

В Екатеринбурге отменено еще два концерта. Российская рок-группа Louna отменила все свои ближайшие выступления, в том числе и в Екатеринбурге. Группа должна была приехать 1 апреля.

«Это было самое сложное решение за всю нашу историю, самый мучительный выбор в нашей жизни. Мы верим, что те наши слушатели, которые не только любят наше творчество, но и понимают, разделяют наши идеи и мысли, примут наше решение и поддержат его. Всем мир и любовь», – написали менеджеры группы на официальной страничке «ВКонтакте».

Также свой концерт в Екатеринбурге отменила итальянская группа Lacuna Coil, они должны были приехать 21 мая. Организаторы концерта написали в своем инстраграме: «Культура должна быть вне политики, однако…»

Некоторые российские исполнители, чьи концерты состоятся в Екатеринбурге, наоборот решили поддержать людей своими выступлениями. Так, к примеру, певица Алена Швец, которая приезжает в Екатеринбург этой весной, записала в инстаграме историю со словами поддержки: «Своими концертами я поддерживаю своих слушателей, а они своей силой и любовью поддерживают меня. Сейчас самое время для обмена лучами любви».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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