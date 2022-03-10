За праздничные выходные гаишники Екатеринбурга поймали 17 пьяных водителей

В Госавтоинспекции подвели итоги рейда, который проводился в праздничные выходные дни в Екатеринбурге. С 5 по 8 марта сотрудники ГИБДД зафиксировали 1762 нарушения ПДД водителями. В том числе были задержаны 17 пьяных за рулем. Еще 11 водителей отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В отношении пяти водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела, так как они повторно сели за руль подшофе.

Кроме того, дорожные полицейские поймали 23 нарушителей, у которых не было водительских прав. Еще шестеро задержанных вели машину, хотя были лишены прав.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии опьянения. В ГИБДД напоминают, что управление автомобилем в таком состоянии влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет», – сообщили в ведомстве.

В ГИБДД также напомнили, что о пьяных водителях можно сообщать в дежурную часть по номеру +7 (343) 263-19-02 или 112.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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