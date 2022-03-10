Пожарные нашли тело мужчины в сгоревшем доме

В Екатеринбурге полицейские и следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины, чье тело нашли пожарные в сгоревшем доме. Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, мертвого мужчину обнаружили на улице Хасановской. Это был хозяин дома.

На его теле не было обнаружено следов насильственной смерти. Сейчас проводится процессуальная проверка, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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