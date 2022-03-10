Екатеринбуржцы стали чаще интересоваться, какое оружие можно купить без лицензии

За последние две недели жители Екатеринбурга заинтересовались оружием, для покупки которого не нужно разрешение.

Об этом сообщили «Новому Дню» консультанты оружейного магазина «Стрелец» в Екатеринбурге. Правда, посетители магазина оружие не покупают, а просто задают продавцам вопросы. «Чаще спрашивают, что можно купить без документов, какие виды такого оружия есть», – пояснила продавец-консультант.

По закону РФ разрешение не требуется для покупки защитных газовых баллончиков, электрошокеров, ружей для подводной охоты и пневматического оружия (дульная энергия не должна быть дольше 7,5 Дж). Приобрести оружие без лицензии могут только люди, достигшие 18 лет.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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