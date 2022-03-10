Уральские предприятия ЕВРАЗа потратили на экологические проекты около 2,3 млрд рублей в 2021 году

На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК подведены итоги природоохранной деятельности в 2021 году. Затраты на экологические мероприятия в Нижнем Тагиле и Качканаре составили около 2,3 млрд рублей.

На обоих комбинатах проведена масштабная работа по ремонту и модернизации аспирационных установок. Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе холдинга, в конвертерном цехе ЕВРАЗ НТМК введен в работу третий объект федерального проекта «Чистый воздух» – аспирационная установка миксерного отделения с эффективностью очистки от пыли не менее 95%, что позволит снизить выбросы пыли при переливах чугуна в миксерном отделении на 32 тонны в год. Новая мощная установка заменила пять морально устаревших. Ремонт и модернизация пылегазоочистного оборудования продолжается и в других подразделениях комбината.

На фабрике окускования ЕВРАЗ Качканарского ГОКа в 2021 году провели капитальный ремонт электрофильтров агломашины №1 и обжиговой машины №4. также была проведена модернизация аспирации корпуса погрузочных бункеров цеха агломерации. В результате выбросы сократились на 1,3 тыс. тонн.

В 2022 году работы по модернизации пыле-газоочистного оборудования будут продолжены. Также на ЕВРАЗ КГОК выполнена ревизия очистных сооружений карьеров, смонтирована современная система сбора и утилизации карьерных вод на новом Собственно-Качканарском месторождении, проведено укрепление существующих дамб хвостохранилища. В летний период ЕВРАЗ КГОК проводил мероприятия по пылеподавлению на хвостохранилище и в карьерах.

В 2021 году ЕВРАЗ НТМК продолжил реализацию проекта по переходу комбината на замкнутый цикл водоснабжения. В течение года проводился ремонт водоохранного оборудования: градирен, водоводов, фильтров, проводились работы по чистке отстойников смешанного оборотного цикла прокатных цехов. Проводилась доочистка воды при помощи биотехнологий: в прудки-осветлители были высажены высшие водные растения, эйхорния и пистия, являющиеся природными биологическими фильтрами, выпускалась микроводоросль хлорелла, которая насыщает воду кислородом, удаляет органические и неорганические вещества и обогащает воду питательными веществами. В Тагильский пруд было выпущено более 3,3 тыс. молодых особей белого амура, толстолобика и сазана. Это травоядные рыбы-мелиораторы, которые очищают водоём, поедая растительные остатки и вредные микроводоросли, которые негативно влияют на состояние пруда.

ЕВРАЗ НТМК продолжает реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В текущем году будет выведена из эксплуатации градирня конечного охлаждения коксового газа на коксохимическом производстве, что приведет к снижению выбросов на 175 тонн, в том числе веществ, специфических для коксохимического производства.

Также в ближайшее время начнется техническое перевооружение биохимической установки, которое предполагает использование только закрытой аппаратуры. А переход на новую технологию производства пека позволит полностью исключить выбросы в атмосферу от устаревших пекококсовых батарей. Суммарное снижение выбросов по данному мероприятию составит 140 тонн, главным образом специфики КХП. Сроки реализации – в 2024 г. Инвестиции в модернизацию агрегатов коксохимического производства составят 4 млрд рублей.

Отметим, что за последние 30 лет ЕВРАЗ НТМК снизил выбросы в 4,4 раза. Если в 1988 году валовые выбросы составляли 288,6 тыс. тонн, то в 2021-м – 66,1 тыс. тонн, что на 23% ниже установленного для комбината норматива (ПДВ). ЕВРАЗ НТМК в полной мере применяет 100 элементов наилучших доступных технологий в области экологии из 139 возможных, частично применяются – 29 НДТ, что было подтверждено представителями Общественного совета при Минприроды России.

В числе основных природоохранных мероприятий ЕВРАЗ КГОКа – замена устаревшего оборудования системы аспирации фабрики окускования. Новое, более эффективное оборудование позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Екатеринбург, Елена Васильева

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