Желающих получить оружие легально стало меньше – из-за ужесточения правил

В Екатеринбурге и Свердловской области стало меньше людей, которые хотят пройти медицинскую комиссию и получить право на владение оружием, передает «Новый День». Это связано с тем, что с 1 марта правила в отношении потенциальных владельцев пистолетов и ружей ужесточились – теперь помимо собеседования с наркологом и психиатром, а также осмотра у офтальмолога, надо пройти патопсихологическое тестирование у психолога. Те, кто уже получили документы по новой схеме, говорят об ужасной неорганизованности в выдаче нужных справок.

Еще в ноябре прошлого года Минздрав России утвердил новый порядок прохождения медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием. О том, что изменения нужны, заговорили еще раньше – после нескольких эпизодов массшутинга в российских учебных заведениях, в том числе в Казани и Перми. Добавилось важное звено: теперь клинический психолог должен с помощью теста и по результатам беседы оценить эмоциональное состояние, способность мыслить и запоминать информацию, анализировать ее, а также выявить особенности личности. Если все в порядке – дать заключение, с которым человек, желающий получить оружие, отправится к психиатру. Патопсихологическое тестирование длится, как правило, от получаса до двух часов. Соответственно, процедура получения разрешительных медицинских документов сильно затянулась.

Как рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Наталья, она проходила комиссию в психиатрической больнице № 6 на улице Народной Воли, где столкнулась с неорганизованностью. «На входе табличка: «Идите в 210 кабинет». Идешь туда, сидишь огромную очередь, а тебе там говорят: «Вам сначала к врачу на обследование». И ты идешь к врачу на обследование, сидишь там в такой же очереди, а врач тебе говорит: «А сначала надо в кассу. Все оплатить». Ты идешь в кассу, а там опять же огромная очередь. Потом идешь к врачу. Мне заключение делали час! Но это мне еще повезло – другим сказали, что будет только завтра. Потом с заключением идешь в 210-й кабинет, чтобы сдать все документы. Я уже как злая бабка, которая на всех бухтит, но это похоже на испытание на психическую устойчивость», – иронизирует собеседница «Нового Дня».

Как уже сообщалось, на прохождение медосвидетельствования нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС, а также военный билет для мужчин. Всем, кто раньше не проходил оружейную или транспортную комиссию, потребуется и справка от невролога об отсутствии эпилепсии (у кого есть права на вождение автомобиля, достаточно будет их). Также нужны будут наличные – для оплаты психологического теста и заключения психиатра, всего 1380 рублей.

Добавим, в Екатеринбурге жители Ленинского, Верх-Исетского, Чкаловского, Кировского и Октябрьского районов могут пройти психиатра в рамках медкомиссии на получение оружия только в психбольнице № 6, а жители Железнодорожного и Орджоникидзевского районов – в психбольнице № 3 на улице Калинина, 13.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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