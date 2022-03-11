Академический встал в глухую пробку, заблокированы все выезды из района (ФОТО)

Жители Академического сегодня более часа не могут выехать из района: из-за мелких ДТП заблокированы все дороги. Одна авария произошла на Вильгельма де Геннина, две – на Объездной, еще три – на Амундсена.

«Сегодня стоит вообще всё. Мы сначала поехали привычным путем, потом поняли, что не получится, стали искать объезд. Но из-за мелких ДТП везде огромные пробки. Машины едут в час по километру. Когда до работы доедем, вообще не знаю», – рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга.

На «Яндекс.Пробках» все дороги в Академическом и Краснолесье – красные. Все ДТП небольшие, без пострадавших.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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