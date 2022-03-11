Уральцы устремились в Telegram

После блокировки Facebook Роскомнадзором уральцы устремились в другие социальные сети. Лидером по притоку трафика оказался Telegram – за первую неделю марта число уральских пользователей там увеличилось вдвое (по сравнению с тем же периодом февраля 2022 года), рассказали в пресс-службе «МегаФон Урал». Причем самыми активными оказались свердловчане – они выкачали в «телеге» трафика вдвое больше, чем тюменцы, и в 2,5 раза больше, чем челябинцы.

«Среди социальных сетей наибольшее снижение интернет-трафика в регионе «МегаФон» фиксирует у Facebook (72%), Twitter (55%) и Instagram (10%). YouTube также показал незначительное снижение – в 4%», – уточнили в компании.

Екатеринбург, Елена Сычева

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