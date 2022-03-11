Госдума рассмотрит вопрос о создании в Екатеринбурге Академического районного суда

В заксобрании Свердловской области подготовлен проект федерального закона «О создании Академического районного суда города Екатеринбурга Свердловской области». Областные депутаты рассмотрят инициативу на ближайшем заседании, 22 марта.

В пресс-службе заксобрания со ссылкой на спикера Людмилу Бабушкину сообщают, что заключение Совета законодателей при Федеральном собрании РФ на этот законопроект уже опубликовано на сайте Государственной думы с рекомендацией внести его на рассмотрение парламентариев.

В законопроекте, опубликованном на сайте Совета законодателей при ФС, говорится, что Академический районный суд будет считаться образованным со дня назначения на должности двух третей от установленной численности судей, но не позднее

1 января 2024 года. Решение о дне начала деятельности Академического районного суда примет президиум Свердловского областного суда.

«Отмечаем, что изменения, предлагаемые авторами законодательной инициативы, будут способствовать более качественной работе, а также создадут необходимые условия для использования каждым заинтересованным лицом его конституционного права на судебную защиту», – говорится в заключении Совета законодателей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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