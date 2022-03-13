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Воскресенье, 13 марта 2022, 13:30 мск

Новости Екатеринбург

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За участие в несогласованной акции протеста задержано примерно 30 человек

Сегодня в центре Екатеринбурга на площади Труда проводились задержания участников несогласованной акции протеста против спецоперации войск РФ на Украине. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», с 14.00 в автобусы для задержанных попало три десятка человек. Поскольку сегодня людей с лозунгами или плакатами на площади замечено не было, принцип выборки задерживаемых для прессы оказался загадкой. Полиция и ОМОН отправляли в автобусы мужчин и женщин, которые находились на площади. По одной из версий, задерживались те люди, которые на площади останавливались. Кроме того, сегодня у прессы полиция впервые за две недели проверяла редакционные задания. Если таких не оказывалось, представителям прессы предлагалось покинуть сестра проведения несанкционированного митинга.

Как сообщает «Новый День», в данный момент на площади не осталось практически никого, кроме силовиков и прессы.

Екатеринбург, Елена Васильева

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