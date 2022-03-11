Женщина отсудила у УК более миллиона рублей за падение снега на машину

Автомобиль жительницы Кушвы пострадал в результате обрушения с крыши снежной глыбы. Женщина добилась полного возмещения ущерба от управляющей компании через суд.

В феврале прошлого года муж Ирины – жительницы Кушвы, припарковал автомобиль Toyota Land Cruiser под окнами дома, где живут супруги. На следующее утро владельцы машины услышали грохот, выглянули в окно и увидели, что на их машину упал снег с крыши. У автомобиля были помяты крыша и капот, разбито лобовое стекло, выломаны плафоны освещения в салоне. Ирина сделала независимую экспертизу, которая показала, то ремонт машины обойдется супругам в 758 800 рублей. Сама экспертиза стоила 25 тысяч рублей.

После этого женщина обратилась в ООО УК «Городская объединенная компания», написала претензию, в которой просила возместить стоимость ремонта. Однако претензию оставили без удовлетворения.

После этого Ирина подала иск в Кушвинский городской суд, в котором просила взыскать с ООО УК «Городская объединенная компания» 758 800 рублей в качестве ущерба, 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда (+ штраф за несоблюдение в удовлетворении требований потребителя) и 25 тысяч рублей за независимую экспертизу.

Кушвинский городской суд частично удовлетворил требования. С управляющей компании взыскали 758 800 рублей за ущерб, 2 тысячи рублей за моральный вред, 380 400 рублей в качестве штрафа, а также были взысканы 25 тысяч рублей за услуги эксперта.

Ответчик подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд и попросил отменить судебное решение. Управляющая компания настаивала, что на крыше снега не было, так как за неделю до этого его убирала подрядная организация.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, коллегия по гражданским делам не нашла оснований для отмены решения суда первой инстанции. То, что автомобиль повредил именно снег с крыши, подтвердили сотрудники МО МВД России «Кушвинский», которые осмотрели автомобиль после инцидента. Полицейские также нашли следы частичного схода снега и с крыши дома.

Поэтому Свердловский областной суд оставил решение Кушвинского городского суда без изменений, а апелляционную жалобу управляющей компании – без удовлетворения. Решение уже вступило в законную силу.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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