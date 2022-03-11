«Уральские авиалинии» увеличивают число рейсов в Казахстан

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит в расписание дополнительные рейсы в Казахстан, сообщили в пресс-службе перевозчика. Речь идет о перелетах в Нур-Султан и Алма-Ату.

Так, в столицу Казахстана из Екатеринбурга можно будет улететь 16, 18, 23 и 25 марта. В Алма-Ату – 20 и 21 марта. В эти же дни будут организованы обратные рейсы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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