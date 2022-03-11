«Инспирировать протесты и дискредитировать военных и политруководство страны», – ФСБ предупредила о фейк-рассылках иностранных спецслужб

В Свердловской области участились случаи массовых рассылок о якобы террористических угрозах, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России. По данным ведомства, фейки и сообщения о лжеминировании распространяются под контролем иностранных спецслужб, прежде всего – украинских.

«От многочисленных зарубежных источников фиксируется значительное увеличение количества фактов распространения ложных угроз о совершении диверсионно-террористических актов. Эта противоправная деятельность нацелена на дестабилизацию социально-политической обстановки в нашей стране. Массовые рассылки электронных сообщений и телефонные звонки стали активно использоваться для распространения фейковой информации, дискредитирующей Вооруженные Силы и высшее политическое руководство Российской Федерации, а также инспирирования протестной активности в регионе», – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным управления ФСБ по региону, иностранные спецслужбы используют якобы «телефон горячей линии для родственников российских солдат и офицеров» и новостные каналы в мессенджерах и социальных сетях. «Основное их предназначение заключается в осуществлении сбора информации о российских военнослужащих от их родственников. Указанный алгоритм распространения и сбора информации реализуется злоумышленниками. Тиражируемые при его помощи сведения являются недостоверными, – подчеркнули в ведомстве. – Органы безопасности настоятельно рекомендуют не поддаваться на провокации иностранных спецслужб, соблюдать осторожность и быть бдительными во время общения по телефону с представителями различных структур, которыми они себя именуют».

Екатеринбург, Елена Сычева

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