ГИБДД будет патрулировать трассы в аномальные морозы

Свердловская Госавтоинспекция сообщила об усилении патрулей на загородных трассах в ближайшие выходные. Это связано с морозами, которые спрогнозировали синоптики – в некоторых районах региона ожидается похолодание до -33 градусов.

«Автоинспекторы свердловской ГИБДД патрулируют загородные автодороги и оказывают помощь водителям, попавшим в трудные ситуации и столкнувшимся с поломкой транспортных средств, а также пешеходам, находящимся на трассах с риском для жизни», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там попросили отложить дальние поездки до лучших времен, а тем, кому все же надо ехать, рекомендовали проверить исправность машины, взять с собой теплые вещи, термосы с горячим питьем, заряженный мобильный, а также обеспечить запас топлива. «В случае возникновения поломки незамедлительно сообщать в единую службу спасения по телефону «112», – добавили в ГИБДД региона.

Екатеринбург, Елена Сычева

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