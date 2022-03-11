Уральские студенты помогут восстановить монастырь в Верхотурье (ФОТО)

Студенты и магистранты Уральского государственного архитектурно-художественного университета примут участие в восстановлении Свято-Николаевского монастыря в Верхотурье. Храмовый комплекс является памятником местной архитектуры и сейчас в нем проводятся реставрационные работы. Но заведующий кафедрой «Истории искусств и реставрации» УрГАХУ Михаил Голобородский считает, что сооружениям сейчас требуется и реконструкция, чтобы приспособить монастырь к современным условиям эксплуатации. Планируется, что этим летом студенты приедут в Верхотурье для прохождения преддипломной практики. Они займутся разработкой эскизных проектов, и, возможно, некоторые из студенческих работ лягут в основу проектов реконструкции храмового комплекса монастыря. Реализация данной программы стала возможна благодаря сотрудничеству между Фондом святой Екатерины и университетом.

«Преображенский храм – это очень интересный объект, он по-своему уютный и требующий реставрации. Он очень атмосферный, и внутри него чувствуется старина и энергетика. На мой взгляд, у храма очень слабые опоры, которые необходимо укреплять, чтобы здание сохранило целостность, а также его фасады требуют ремонта», – рассказала магистр кафедры «Истории искусств и реставрации» УрГАХУ Екатерина Котлова. «Мы строим систему, которая позволит нашим местным специалистам выходить на сложные объекты сразу после обучения. В Свердловской области много зданий, которые требуют восстановления, и реставраторы очень востребованы. Эта практика – необходимый вклад в профессию», – считает директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Работа по восстановлению храмов Свято-Николаевского монастыря ведется благотворительным фондом с 2018 года. Программа была поддержана правительством Свердловской области и лично губернатором Евгением Куйвашевым.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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