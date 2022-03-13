В центре Екатеринбурга задерживают участников несогласованной акции протеста (ФОТО)

В центре Екатеринбурга в районе Плотинки начались задержания участников несогласованной акции протеста против спецоперации войск РФ на Украине.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», сегодня у прессы полиция впервые за две недели проверяла редакционные задания. Силовиков на месте, обозначенном для проведения акции, примерно 30. Вдоль Плотинки выстроены автобусы – в них уже отправили 7 человек, в том числе одну девушку.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», как таковых протестующих на Плотинке не наблюдается – с плакатами никто не стоит, лозунги и призывы не слышны.

Отметим, что за участие в несанкционированных мероприятиях в России предусмотрены штрафы до 250 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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