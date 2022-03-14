Аномальные морозы на Урале сохранятся минимум до среды

В Свердловской области синоптики выпустили очередное метеорологическое предупреждение об аномальных морозах. Температура по-прежнему будет ниже климатической нормы на 7 и более градусов. Тепла пока не ожидается.

«14 марта в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, 14-15 марта в Курганской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7° и более», – говорится в предупреждении уральского гидрометцентра. Также в Свердловской области сохраняются вредные примеси в атмосферном воздухе.

По прогнозам синоптиков, тепла не стоит ждать как минимум до среды. 15 и 16 марта в Свердловской области днем будет -5 …-10 градусов, ночами -14 …-24 °C. В Екатеринбурге в эти же дни днем от -6 до -9, ночами – до -18 °C. Небольшое потепление может прийти в регион в четверг, а в выходные температура наконец-то поднимется выше нуля днем.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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